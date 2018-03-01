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Osman Hattat 25 yıllık eşiyle anlaşarak boşandı

Türkiye Jokey Kulübü ile Galatasaray'ın eski yöneticisi Osman Hattat şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 25 yıllık eşi Yeşim Hattat ile anlaşarak boşandı. Ünlü iş adamı Yeşim Hattat’a Etiler’de bir villa, Ankara’da bir daire, 100 Bin Dolar ile aylık 3 Bin Dolar nafaka ödemeyi kabul etti.

01 Mart 2018, Perşembe 14:49
Osman Hattat 25 yıllık eşiyle anlaşarak boşandı
Türkiye Jokey Kulübü ile Galatasaray'ın eski yöneticisi Osman Hattat mahkemeye başvurarak 25 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Yeşim Hattat ile şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını belirterek boşanmak istemişti.

Osman Hattat’ın açtığı davaya karşı dava ile karşılık veren Yeşim Hattat da eşinin kendisini aldattığını, evi terk ederek sevgilisiyle beraber yaşamaya başladığını belirtmişti.

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Eşinin Galatasaray’da yöneticilik yaparken, “Elini cebine atan tek yönetici” olarak bilindiğini, yarış atlarından “Anatoly” nin 85. Gazi Koşusu’nu kazarak Milyon TL ödül kazandığını belirten Yeşim Hattat ayık 40 Bin TL nafaka istemişti. 



Çekişmeli olarak açılan davada tarafların avukatları bugün yapılan davaya birlikte katılarak anlaştıklarını belirttiler. Osman Hattat ve Yeşim Hattat’ın katılmadığı duruşmada avukatlar mahkemeye anlaşma protokolünü sunarak çiftin boşanmalarına karar verilmesini istedi. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, protokole göre Osman Hattat'a ait Etiler'deki Bin metrekare villa ile Ankara'daki bir daireyi Yeşim Hattat'a vermesine ve 100 bin dolar ile aylık 3 bin dolar nafakayı Yeşim Hattat'a ödemesine karar verdi.


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