Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i kaçırmaya çalışanlar tutuklandı



TUTUKLANDILAR



ZORLA ARABAYA BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR



"SİLAH VAR VURURUM SİZİ" DEDİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

AK Partili Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i kaçırmaya kalktılar

Gizem Yetil

, dün gecena katıldıktan sonra yürüyerek tek başına evine dönerken 77 plakalı bir otomobil tarafından takip edilmeye başlandı.Evine 20 metre kala bir anda Başkan Şahin’in önünü madde bağımlısı olduğu iddia edilen 4 kişi önünü kesti. Kendisini zorla arabaya bindirmeye çalışan kişilere direnen Başkan Şahin, emniyet güçlerinin zamanında müdahalesiyle kurtulmuştu. Başkan Şahin’in kendisine saldıran 4 kişiden şikayetçi olmasının ardından yakalanan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıkça tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilen M.G.E, Ö.T, O.K. ve Z.M. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.Yaşanan o geceyi anlatan anlatan Şahin, "Toplantı sonrası AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir’i yolcu ettikten sonra tek başına evime dönerken daha önce şahsımı tehdit ederek yeni hal binasının kantar işletmesinin kendilerine verilmesini talep eden ve kendilerine mafya görüntüsü veren madde bağımlısı 4 kişinin beni takip ettiğini fark ettim. Evime 20 metre mesafe kala ise bir anda 4 kişinin önümü kesmesi ve zorla arabaya bindirmeye kalkmasına direndim.Şahin sözlerine şöyle devam etti, "Bu arada bıçakla beni öldürecekleri tehdidinde bulunmaya başladılar. Ben de ’silah var vururum sizi’ diyerek belime sarılmamla birlikte karanlıktan yararlanarak saldırganları etkisiz hale getirdim. Kımıldayanı vururum diyerek herkesin duyacağı şekilde bağırma başladım. Panikleyen saldırganları geri çekildi. Bu arada şoförümü aradım. Onun da hızla emniyete haber vermesi istedim. Ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek saldırganları etkisiz hale getirdi. Bunlar kendilerine mafya süsü vermiş madde bağımlısı 4 kişi. İlçemizde ikamet ediyorlar" dedi.