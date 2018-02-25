Osmaniye'de 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki 150 dükkanın bulunduğu Uzun Çarşı’da saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

Osmaniye'de 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın çıktı
Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir işyerinde başlayan yangın bir anda büyüyerek diğer işyerlerine de sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.


İŞ YERLERİNİN BÜYÜK BİR KISMI YANDI


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmekte yetersiz kalınca Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz de yangına müdahale için geldi.



Arazözlerin de yangına müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında eski pazar yerinde bulunan iş yerlerinin büyük kısmı tamamen yandı.


ESNAFTAN İTFAİYE EKİPLERİNE TEPKİ


Yangında dumandan etkilenen 4 kişi ilçede bulunan çeşitli hastanelere ambulanslar ile kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren kişilerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.



Büyük çapta maddi hasar meydana gelen yangında işyerleri yanan esnaf yangına geç müdahale edildiği gerekçesiyle itfaiye ekiplerine saldırdı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA


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