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Osmaniye’de dolu etrafı beyaza bürüdü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, etraf beyaza büründü

25 Şubat 2018, Pazar 19:06
Osmaniye’de dolu etrafı beyaza bürüdü
Kadirli ilçesinde dolu yağışı aralıksız 1 saat etkili oldu. Yağmurla birlikte yağan dolu yağışı sonrası etraf, beyaza büründü.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. İlçedeki belediye hoparlörlerinden vatandaşlara, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması yönünde duyurular yapıldı.



Dolu yağışı trafikte olan sürücüleri de olumsuz yönde etkiledi. Dolu yağışına trafikte yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

OSMANİYE (İHA)


 

 



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