Osmaniye’de dolu etrafı beyaza bürüdü

DİKKATLİ OLUN UYARISI





Mehmet Nuri Turan

Kadirli ilçesinde dolu yağışı aralıksız 1 saat etkili oldu. Yağmurla birlikte yağan dolu yağışı sonrası etraf, beyaza büründü.Dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. İlçedeki belediye hoparlörlerinden vatandaşlara, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması yönünde duyurular yapıldı.Dolu yağışı trafikte olan sürücüleri de olumsuz yönde etkiledi. Dolu yağışına trafikte yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.OSMANİYE (İHA)