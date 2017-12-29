Osmaniye’de suikast silahı ele geçirildi

Serap Belovacıklı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Kadirli gişeleri yakınında oluşturdukları kontrol noktasında İ.K.’nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu.Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, tamirhaneye götürülen araçta arama yaptı. Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş yabancı menşeli 4 suikast silahı ile birlikte toplam 10 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 20 şarjör bulundu.Olayla ilgili sürücü İ.K.’nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.