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Osmaniye’de suikast silahı ele geçirildi

Osmaniye’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin motor bölümüne gizlenmiş, aralarında suikast silahlarının da bulunduğu 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Osmaniye’de suikast silahı ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Kadirli gişeleri yakınında oluşturdukları kontrol noktasında İ.K.’nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu.
  
Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, tamirhaneye götürülen araçta arama yaptı. Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş yabancı menşeli 4 suikast silahı ile birlikte toplam 10 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 20 şarjör bulundu.
  
Olayla ilgili sürücü İ.K.’nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 
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