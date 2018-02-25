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Osmaniye'deki sondaj çalışmasında Roma dönemine ait kalıntılar bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hükümet Konağı yapımı için başlatılan sondaj çalışmasında Roma dönemine ait sütun parçaları, taban mozaiği ve insan iskeletine rastlandı

Osmaniye'deki sondaj çalışmasında Roma dönemine ait kalıntılar bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Hükümet Konağı inşaatı için yapılan sondaj çalışmasında Roma dönemine ait sütun parçaları, taban mozaiği ve insan iskeleti bulundu. 

Hükümet Konağı'nın inşaası için Şehit Halis Şişman Mahallesi'ndeki alanda sondaj çalışması başlatan ekipler, sütun parçaları, mozaikler ve bir insana ait iskelet buldu.

Osmaniye Müze Müdürlüğünden gelen arkeologlar yaptıkları incelemede, bulunan eserlerin Roma dönemine ait olduğunu tespit etti.


ESERLER MUHAFAZA ALTINA ALINDI


Arkeologlar, çıkan eserleri muhafaza altına alırken, bölgede kazı çalışmalarına başlandı.

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, yaptığı açıklamada, tarihi eserler ve insan iskeletinin fotoğraflarının çekilerek tutanak ile kayıt altına alındığını söyledi.



Orhan, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yaptığı çalışmaların ardından, çıkan eserlerin mevcut alanda korunması veya müzeye taşınması konusunda kesin kararın verileceğini kaydetti.


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