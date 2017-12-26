Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Murat Türk'ün dekan eşi görevden alındı

PROF.DR. MURAT TÜRK NEYLE SUÇLANIYORDU?

Senim Tanay

Rektörü'ün "eşinin ve yakınlarının üniversitedeki önemli kadrolara yerleştirildiği" iddiaları üzerine harekete geçti.Rektör Prof. Dr. Murat Türk'ün görev yaptığı 2014 yılından bu yana eşi Prof. Dr. Zeynep Türk'ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Vekili, akrabası Prof. Dr. Sabri Ulukanlı'yı Rektör Yardımcısı, Ulukanlı'nın biyolog eşi Prof.Dr. Zeynep Ulukanlı'yı Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, yine akrabası Doç.Dr. Bülent Öz'ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Öz'ün eşi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. A. Ayşe Tülin Öz'ü 'Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü' olarak atadığı ileri sürüldü.Ayrıca Rektör Murat Türk'ün eşi Zeynep Türk'ün maliyede memur olan dayısı Savaş Dündar'ın Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, kuzeni Yrd.Doç. Dr. Behçet Dündar'ın da Erzin Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptığı iddia edildi. Bu atamalarla Prof.Dr. Murat Türk'ün senatoda 7 oy hakkına sahip olduğu iddia edildi.