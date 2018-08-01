Alınan bilgiye göre, merkez Selimiye Mahallesi’ndeki bir düğünde kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada Hasan Hüseyin K. (49) ile Şahin K. tabancayla vuruldu. Yaralılardan Hasan Hüseyin K. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Omzundan yaralanan Şahin K. ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili şüpheli H.A. suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

İHA