Osmaniye Merkez Şehit Mehmet Karacatilki İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin meslek dersleri öğretmenleri Ali Doğan ve Zekeriya Gül’ün öncülüğünde Ramazan ayından önce başlayan hazırlıklar sonucunda bazı camilerde enderun usulü teravih namazı kılınmaya başlandı. 6 camide planlanan enderun usulü teravih namazı Selahaddin Eyyübi Camii'nde kılındı. Cami görevlileri Murat Yılmaz ve Muhammed Günay‘ın ev sahipliğinde iftar yapan öğrenci ve öğretmenler daha sonra camiyi dolduran cemaate enderun usulü teravih namazı kıldırdı.

Namaz çıkışında ise cemaate tatlı ikram edildi.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI

Enderun usulü teravih namazı 5 ayrı imam tarafından 5 ayrı makamla kıldırılıyor. Aynı zamanda selam aralarında ilahi ve kasidelerle eşlik ediliyor. Özellikle Osmanlı zamanında yaygın olan bu usulün halen bazı büyük şehirlerde ve büyük camilerde uygulandığı biliniyor. Enderun usulü teravih namazının Osmaniye’de bugün Yeni Mahalle Camii’nde, 24 Mayıs’ta Cumhuriyet Camii’nde, 28 Mayıs’ta ise Nuri Çomu Camii’nde kılınacağı belirtildi.