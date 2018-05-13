Osmaniye’de sel mesire alanına zarar verdi. Karaçay Mahallesi'nde bulunan mesire alanı su altında kalırken, sahipsiz kediler için hayvan severler tarafından yaptırılan yuvalar zarar gördü, 8 kedi kayboldu.





Dereboası Mahallesi'ndeki Karacalar mevkisinde yer alan Zorkun yolunda çökme yaşanırken, belediye ekipleri yolun kenarına güvenlik şeridiyle çekerek çalışma yaptı.





Fakıuşağı Mahallesi'nde ise iki iş yerinde meydana gelen su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Karaçay mesire alanında 20 yıldır iş yeri bulunan Ali Bulut, “Akşam saat 21.00 sularında çok şiddetli bir yağmur başladı. 3 saate yakın süren yağmur sonucunda aşırı derece sel meydana geldi. Mesire alanı ve iş yerime aşırı derece zarar verdi. Mahsur kaldık, itfaiye ve polis ekipleri gelerek bizleri kurtardı. 20 yıldır burada esnafım gördüğüm 3 sel oldu. İlki daha şiddetliydi" dedi.

Sahipsiz kediler için hayvan severler tarafından yaptırılan yuvaların zarar gördüğünü ifade eden Bulut, “85 tane sahipsiz kedimiz vardı. Yuvalara da sel zarar verdi. Bazı kedileri sel götürmüş 8 tane görmediğim kedi var” dedi.





Dereobası sakinlerinden Mehmet Kaya ise, "Dün akşamdan bu yana yağan yağmurdan dolayı köyümüz aşırı derece su baskınına maruz kaldı. Zorkun Yayla yolunda çökme meydana geldi. Zarar gören evler var. Yukarıdan ormancıların kesmiş olduğu odunlardan dolayı sele maruz kaldık. Dere yatağına yakın evlerimiz var. Yaşanan sel felaketleri evlerimizin altını oydu ve heyelan tehlikesi oluşturmakta” diye konuştu.





Fakıuşağı Mahallesi'nde iş yerini su basan esnaf Ayberk Onur ise meydana gelen su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldiği ifade ederek, “İş yerimize yakın su tahliyesi için yapılan borular patlıyor. Onun sonucunda iş yerimi su bastı alt yapı sıfır şehirleşme sıfır. Olan bizim dükkanımıza oluyor. Selin getirdiği ağacı nasıl alacak benim elemanım, içeri diz boyu çamur. Bu sorunu kim çözecek biz anlamadık” şeklinde konuştu.