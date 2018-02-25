Osmanlıspor 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)

Erdinç Şahin

karşılaşmasında, bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçı 0-0 beraberlikle tamamladı ve alt sıralardan kurtulma mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı.Ligde 5 haftadır galibiyet alamayan, ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 55. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Sokol Cikalleshi vuruşu gole çeviremezken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 0-0 beraberlikle sona erdi.Bu sonucun ardından20,ise 25 puana ulaştı. Osmanlıspor gelecek hafta deplasmandakonuk olurkensahasındaağırlayacak.