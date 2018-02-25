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Osmanlıspor 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)

Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Osmanlıspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kalırken ev sahibi Osmanlıspor bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Osmanlıspor 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)
Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Antalyaspor’u ağırlayan Osmanlıspor, bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçı 0-0 beraberlikle tamamladı ve alt sıralardan kurtulma mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı.

Ligde 5 haftadır galibiyet alamayan Osmanlıspor, ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 55. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Sokol Cikalleshi vuruşu gole çeviremezken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor 20, Antalyaspor ise 25 puana ulaştı. Osmanlıspor gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olurken Antalyaspor sahasında Sivasspor’u ağırlayacak.


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