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Osmanlıspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Ankara deplasmanında Osmanlıspor'la karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı ekip Osmanlıspor ile Vodafone Park'ta oynadığı ilk maçı 4-1 kazanarak rövanş öncesinde büyük avantaj elde etmişti

17 Ocak 2018, Çarşamba 20:38
Osmanlıspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)
Osmanlıspor 0 - 0 Beşiktaş

5.DK: Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jeremain Lens ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Osmanlıspor'un ilk 11'i:

Hakan, Maxsö, Regattin, Numan, Luiz Carlos, Muhammed, Mehmet, Lawal, Serdar, Özer, Cikalleshi

Beşiktaş'ın 11'i

Tolga, Gökhan, Pepe, Mitrovic, Caner, Necip, Tolgay, Medel, Orkan, Lens, Mustafa


BİRÇOK YILDIZ GÖTÜRÜLMEDİ


Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş Ankara deplasmanınna birçok yıldız oyuncuyu götürmedi. Ancak bu duruma rağmen Kara Kartal'ın kadrosunda; Domagoj Vida, Oğuzhan, Jeremain Lens ve Alvaro Negredo gibi isimler olacak. Şenol Güneş, Başkent'teki olumsuz hava şartlarından oyuncularının olumsuz etkilenmemesi için yardımcılarından tüm önlemleri almasını istedi.
 


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