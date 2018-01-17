Osmanlıspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Osmanlıspor 0 - 0 Beşiktaş
5.DK:
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jeremain Lens ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
1.DK:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
Osmanlıspor'un ilk 11'i:
Hakan, Maxsö, Regattin, Numan, Luiz Carlos, Muhammed, Mehmet, Lawal, Serdar, Özer, Cikalleshi
Beşiktaş'ın 11'i
Tolga, Gökhan, Pepe, Mitrovic, Caner, Necip, Tolgay, Medel, Orkan, Lens, Mustafa
BİRÇOK YILDIZ GÖTÜRÜLMEDİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş Ankara deplasmanınna birçok yıldız oyuncuyu götürmedi. Ancak bu duruma rağmen Kara Kartal'ın kadrosunda; Domagoj Vida, Oğuzhan, Jeremain Lens ve Alvaro Negredo gibi isimler olacak. Şenol Güneş, Başkent'teki olumsuz hava şartlarından oyuncularının olumsuz etkilenmemesi için yardımcılarından tüm önlemleri almasını istedi.
Haber Merkezi