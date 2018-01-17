Osmanlıspor - Beşiktaş (Maç özeti)

Osmanlıspor 2 - 1 Beşiktaş
90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi.
88.DK: Osmanlıspor Cikalleshi'yle penaltıdan golü buluyor.
85.DK: Osmanlıspor Cikalleshi'yle golü buluyor.
83.DK: Beşiktaş Mustafa Pektemek'le golü buluyor.
69.DK:
Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Anderson Talisca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
46.DK:
İkinci yarı başladı
45.DK:
İlk yarı sona erdi. Osmanlıspor 0 - 0 Beşiktaş
35.DK:
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
22.DK:
Osmanlıspor FK takımından Muhammed Bayır sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
5.DK:
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jeremain Lens ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
1.DK:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, “Oyun yapımız, hücum ve savunma olarak maalesef düşündüğümüzün çok gerisindeydik.
Hem bireysel olarak hem takım olarak iyi oynamadık. İlk yarıda oyun kontrolümüzdeyken arkasından oyun git gele döndü ve rakibin düşündüğü gibi bir oyun oldu.
Ne hücumda etkili olduk nede kontratağa çıkabildik. İlk yarı skor 0-0 bitti ama geride olabilirdik. İkinci yarı ise oyunun kontrolü bizdeydi. Öne de geçtik fakat son 10 dakikada yediğimiz 2 gol ile yenildik. Kendimizi gördük bu maçta. Futbol adına olumsuzluk, sonuç adına da olumsuz ama tur adına sevindirici bir maç oldu” ifadelerini kullandı.
'TÜKİYE’NİN BAŞI SAĞ OLSUN'
Bugün Isparta’da şehit olan askerlere de değinen Güneş, “3 şehidimiz vardı. İnşallah bu tip ölüm haberlerini bir daha duymayız. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, yakınlarının da başı sağ olsun. Türkiye’nin başı sağ olsun” şeklinde konuştu. Güneş, yeni transferler Vida ve Larin hakkında ise işlemlerinde eksiklik olduğu için bu maçta yer alamadıklarını belirtti.
Osmanlıspor'un ilk 11'i:
Hakan, Maxsö, Regattin, Numan, Luiz Carlos, Muhammed, Mehmet, Lawal, Serdar, Özer, Cikalleshi
Beşiktaş'ın 11'i
Tolga, Gökhan, Pepe, Mitrovic, Caner, Necip, Tolgay, Medel, Orkan, Lens, Mustafa
BİRÇOK YILDIZ GÖTÜRÜLMEDİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş Ankara deplasmanınna birçok yıldız oyuncuyu götürmedi. Ancak bu duruma rağmen Kara Kartal'ın kadrosunda; Domagoj Vida, Oğuzhan, Jeremain Lens ve Alvaro Negredo gibi isimler olacak. Şenol Güneş, Başkent'teki olumsuz hava şartlarından oyuncularının olumsuz etkilenmemesi için yardımcılarından tüm önlemleri almasını istedi.
Haber Merkezi