Osmanlıspor - Beşiktaş (Maç özeti)

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'TÜKİYE’NİN BAŞI SAĞ OLSUN'



BİRÇOK YILDIZ GÖTÜRÜLMEDİ

Haber Merkezi

Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Anderson Talisca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.İkinci yarı başladıİlk yarı sona erdi. Osmanlıspor 0 - 0 BeşiktaşSol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.Osmanlıspor FK takımından Muhammed Bayır sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jeremain Lens ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarMaçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, “Oyun yapımız, hücum ve savunma olarak maalesef düşündüğümüzün çok gerisindeydik.Hem bireysel olarak hem takım olarak iyi oynamadık. İlk yarıda oyun kontrolümüzdeyken arkasından oyun git gele döndü ve rakibin düşündüğü gibi bir oyun oldu.Ne hücumda etkili olduk nede kontratağa çıkabildik. İlk yarı skor 0-0 bitti ama geride olabilirdik. İkinci yarı ise oyunun kontrolü bizdeydi. Öne de geçtik fakat son 10 dakikada yediğimiz 2 gol ile yenildik. Kendimizi gördük bu maçta. Futbol adına olumsuzluk, sonuç adına da olumsuz ama tur adına sevindirici bir maç oldu” ifadelerini kullandı.Bugün Isparta’da şehit olan askerlere de değinen Güneş, “3 şehidimiz vardı. İnşallah bu tip ölüm haberlerini bir daha duymayız. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, yakınlarının da başı sağ olsun. Türkiye’nin başı sağ olsun” şeklinde konuştu. Güneş, yeni transferler Vida ve Larin hakkında ise işlemlerinde eksiklik olduğu için bu maçta yer alamadıklarını belirtti.Hakan, Maxsö, Regattin, Numan, Luiz Carlos, Muhammed, Mehmet, Lawal, Serdar, Özer, CikalleshiTolga, Gökhan, Pepe, Mitrovic, Caner, Necip, Tolgay, Medel, Orkan, Lens, MustafaBeşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş Ankara deplasmanınna birçok yıldız oyuncuyu götürmedi. Ancak bu duruma rağmen Kara Kartal'ın kadrosunda; Domagoj Vida, Oğuzhan, Jeremain Lens ve Alvaro Negredo gibi isimler olacak. Şenol Güneş, Başkent'teki olumsuz hava şartlarından oyuncularının olumsuz etkilenmemesi için yardımcılarından tüm önlemleri almasını istedi.