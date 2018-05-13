Osmanlıspor - Beşiktaş canlı anlatım

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Osmanlıspor 1 - 1 Beşiktaş

47.DK: GOL! Beşiktaş Larin'le golü buluyor

46.DK: İkinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi

45.DK: Umar Aminu ile Osmanlıspor hızlı hücuma çıktı. Umar takım arkadaşından aldığı topla ceza sahasına girdi. Aminu'nun yerden vuruşunda Fabri topu çeldi. Devamında savunma topu uzaklaştırdı.

38.DK: Beşiktaş'ta Talisca sağ kanatta aldığı topla hareketlendi. Talisca ceza sahasına doğru ilerlerken, Lens'e pasını çıkardı. Lens ceza sahasında rakibini geçmek isterken, hakem faulü tespit etti. Top Osmanlıspor'da...

29.DK: Osmanlıspor savunmadan çıkmak isterken top Beşiktaş'a geçti. Pozisyonun devamında Babel ceza sahasına girmek isterken savunma topu kornere gönderdi.

23.DK: Babel topla hareketlendi ve sol çizgideki Lens'e pasını çıkardı. Lens, ceza sahasına hareketlendikten sonra pasını çıkardı ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

22.DK:Babel sol kanatta topla buluştu. Babel ceza sahasına hareketlenirken, Larin'e pasını çıkardı. Larin kaleye dönüp yerden bir şut çekti ancak top yandan auta gitti.

13.DK:Hakem Talisca'nın Aminu'ya yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Kaleye uzak bir mesafeden ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı.

9.DK: Beşiktaş hücumunda ceza sahasına gönderilen topa Larin hareketlendi. Savunmadaki oyuncu ile Larin takılıp yere düştü. Hakem faulü ilk yapanın Larin olduğunu tespit etti ve faulü ev sahibi ekip lehine verdi.

6.DK: GOL! Osmanlıspor Serdar Gürler'le öne geçiyor. Lumanza savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler'e uzun bir pas gönderdi. Savunmanın sektirdiği topu alan Serdar, ceza sahasına doğru hareketlendi. Kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yapan Serdar, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

3.DK: Larin'e uzun gönderilen topu savunma karşıladı. Pozisyonun devamında Regattin yerde kalınca hakem faulü belirledi.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Beşiktaş'ın 11'i:

Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Lens, Larin

Osmanlıspor'un 11'i:

Karcemarskas, Yalçın, Anıl, Numan, Muhammed, Luiz Carlos, Ceyhun, Regattin, Serdar, Umar, Lumanza

TOSİC CEZALI, PEPE, CANER VE NEGREDO SAKAT

Beşiktaş'ın Kayserispor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic, cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Pepe, Caner Erkin ve Alvaro Negredo'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncu da yarınki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

SON 8 MAÇTA BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ

Beşiktaş, Osmanlıspor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçı da kazandı. Rakibi karşısında son mağlubiyetini 2008-2009 sezonunda İstanbul'da 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 maçta, 2'si hükmen olmak üzere 3 puana ulaştı.