Osmanlıspor, Galatasaray'a bileniyor

Erdinç Şahin

ile oynadığı maçın ardından bir gün izin yapanyeni haftanın hazırlıklarına başladı.Teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenmandamaçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra çalışmalarını tamamladı.Maçta kısa süreli görev alan ve forma giymeyen oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma oyunuyla devam ettirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde de dayanıklılık ve şut çalışması yapan Başkent ekibi yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavileri devam edenvekatılmadı.