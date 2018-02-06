Osmanlıspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

Hafta sonu deplasmanda Göztepe
ile karşılaşacak olan Başkent
ekibi bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör İrfan Buz
nezaretinde, kulübün Batıkent Tesisleri’nde
yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başlayan mor-sarılı oyuncular daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı. Gruplar halinde isabetli pas organizasyonuna geçen Başkent ekibi, dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Çift kale maçta oyuncuların sergiledikleri performans ve hırs gözlerden kaçmadı.
Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Serdar Gürler, Yalçın Ayhan, Sokol ve Maxsö
katılmazken, bu oyuncular takımdan ayrı salonda çalıştı.
Erdinç Şahin