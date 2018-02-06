Osmanlıspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

Erdinç Şahin

Hafta sonu deplasmandaile karşılaşacak olanekibi bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.Teknik Direktörnezaretinde, kulübünyapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başlayan mor-sarılı oyuncular daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı. Gruplar halinde isabetli pas organizasyonuna geçen Başkent ekibi, dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Çift kale maçta oyuncuların sergiledikleri performans ve hırs gözlerden kaçmadı.Antrenmana hafif adale ağrıları bulunankatılmazken, bu oyuncular takımdan ayrı salonda çalıştı.