Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa
ile karşılaşacak olan Mor-Sarılılar, teknik direktör İrfan Buz
nezaretinde 1 saat 15 dakika çalıştı. Isınma koşusuyla haftanın ilk antrenmanına başlayan Başkent ekibi daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. 5'e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular antrenmanın ikinci bölümünde dayanıklılık, şut, orta ve gol organizasyonlarında bulundu.
Antrenmana tedavileri devam eden Serdar Gürler
ve Avdija katılmazken; Antalyaspor
maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra salonda yenileme antrenmanı yaptı.
Erdinç Şahin