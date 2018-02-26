Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Erdinç Şahin

Cumartesi günü deplasmandaile karşılaşacak olan Mor-Sarılılar, teknik direktörnezaretinde 1 saat 15 dakika çalıştı. Isınma koşusuyla haftanın ilk antrenmanına başlayan Başkent ekibi daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. 5'e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular antrenmanın ikinci bölümünde dayanıklılık, şut, orta ve gol organizasyonlarında bulundu.Antrenmana tedavileri devam edenve Avdija katılmazken;maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra salonda yenileme antrenmanı yaptı.