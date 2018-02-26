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Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Kasımşapa'ya konuk olacak Osmanlıspor, çalışmalara ara vermeden başladı. 
 

Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Mor-Sarılılar, teknik direktör İrfan Buz nezaretinde 1 saat 15 dakika çalıştı. Isınma koşusuyla haftanın ilk antrenmanına başlayan Başkent ekibi daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. 5'e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular antrenmanın ikinci bölümünde dayanıklılık, şut, orta ve gol organizasyonlarında bulundu.

Antrenmana tedavileri devam eden Serdar Gürler ve Avdija katılmazken; Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra salonda yenileme antrenmanı yaptı.


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