Osmanlıspor küme düştü!

Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

Bu sonuçla küme düşen son takım Osmanlıspor oldu.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Akhisarspor bu skorla puanını 39'a yükseltti ve kırmızı hattan uzaklaştı. Süper Lig'den Spor Toto 1. Ligi'ne düşen takımlar Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Karabükspor oldu.