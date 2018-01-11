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Osmanlıspor Tortol Lumanza'yla anlaştı

Süper Lig'in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan Osmanlıspor, Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam'dan sonra bir transfere daha imza atıyor. Başkent ekibi, Norveç 1. Lig ekiplerinden Stabaek forması giyen Tortol Lumanza Lembi ile anlaştı.
 

Osmanlıspor Tortol Lumanza'yla anlaştı
Süper Lig'in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan ve küme düşme korkusunu yakından hisseden Osmanlıspor, ara transferde hız kesmiyor.

Şimdiye dek Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan başkent ekibi, orta sahaya yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Norveç 1. Lig ekiplerinden Stabaek forması giyen Tortol Lumanza Lembi ile anlaşan Osmanlıspor, 23 yaşındaki oyuncuyla önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak.

Belçikalı merkez orta saha oyuncusu, asıl mevkiinin dışında ön libero ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

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