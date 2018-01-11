Osmanlıspor Tortol Lumanza'yla anlaştı

Süper Lig'in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan Osmanlıspor, Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam'dan sonra bir transfere daha imza atıyor. Başkent ekibi, Norveç 1. Lig ekiplerinden Stabaek forması giyen Tortol Lumanza Lembi ile anlaştı.

