Osmanlıspor üç eksikle çalışmalarını sürdürdü

KALECİ TÜRKASLAN KORKUTTU

YURTGÜVEN 41 DEDİ

Erdinç Şahin

yönetimindeki antrenmanaoyuncular ısınma koşusuyla başladı.Koordinasyonla antrenmanı devam ettiren ekip, saha kenarına kurulu istasyonlarda kuvvette dayalı çalışma yaptı. Dar alanda isabetli pas organizasyonunda bulunan Mor-Sarılılar yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.Bu arada antrenmana, iyileşme sürecine girenda katılırken;tedavilerinin ardından takımdan ayrı çalıştı.Antrenman sonunda oynanan çift kale maçta takımın kalecilerinden'ın kaşı açıldı.ile çarpışan genç kaleciye saha içerisindeki ilk müdahaleyisağlık ekibi yaptıktan sonra genç kaleci hastaneye gönderildi., antrenman sonrasında takım oyuncularının tezahüratları eşliğinde kendisi için hazırlanan doğum günü pastanın başına gelerek mumları üfledi. Takım kaptanı Numan Çürüksu'nun elinden pastasından yiyen Yurtgüven daha sonra teknik heyet, oyuncu ve kulüp personelinin kutlamalarını kabul etti.