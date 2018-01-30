Osmanlıspor’un yıldızı Serdar Gürler’den flaş Fatih Terim paylaşımı

Erdinç Şahin

Spor Toto Süper Lig takımlarındankanat oyuncusu‘in resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım olay yarattı.Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda, zorlu mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrılırken maç öncesinde Serdar Gürler ilebir araya geldi. İkili kısa süre sohbet ederken samimi görüntüleri dikkat çekti.Başarılı futbolcu ise resmi Instagram hesabındanile beraber görüntülendikleri bir fotoğrafınotuyla paylaştı. 26 yaşındaki futbocunun bu paylaşımı transfer söylentilerini de beraberinde getirdi.Sochaux altyapısında yetişen ve sezon başında Gençlerbirliği’nden Osmanlıspor’a transfer olan Serdar Gürler, Süper Lig’de çıktığı 18 maçta 7 gol atıp 5 asist yaptı.