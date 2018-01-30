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Osmanlıspor’un yıldızı Serdar Gürler’den flaş Fatih Terim paylaşımı

Osmanlıspor'un başarılı futbolcusu Serdar Gürler'in, Instagram hesabından Fatih Terim ile çekildiği fotoğrafı paylaşması transfer dedikodularına neden oldu.

30 Ocak 2018, Salı 11:46
Osmanlıspor’un yıldızı Serdar Gürler’den flaş Fatih Terim paylaşımı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Osmanlıspor’un kanat oyuncusu Serdar Gürler‘in resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım olay yarattı.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Osmanlıspor, zorlu mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrılırken maç öncesinde Serdar Gürler ile Fatih Terim bir araya geldi. İkili kısa süre sohbet ederken samimi görüntüleri dikkat çekti.

Başarılı futbolcu ise resmi Instagram hesabından Fatih Terim ile beraber görüntülendikleri bir fotoğrafı “Günaydın” notuyla paylaştı. 26 yaşındaki futbocunun bu paylaşımı transfer söylentilerini de beraberinde getirdi.

Sochaux altyapısında yetişen ve sezon başında Gençlerbirliği’nden Osmanlıspor’a transfer olan Serdar Gürler, Süper Lig’de çıktığı 18 maçta 7 gol atıp 5 asist yaptı.

İşte Serdar Gürler’in o paylaşımı:



 


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