Osmanlıspor’da ilk ayrılık

Spor Toto Süper Lig’de küme düşen Osmanlıspor’daki sözleşmesi sezon sonu bitecek Nijeryalı futbolcu Raheem Lawal, mor-sarılı camiaya veda etti.

Lawal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkandan teknik heyete, genel menajerden kulüp personeline kadar tüm Osmanlıspor ailesine teşekkür ediyorum. 2,5 yıl boyunca sizlerle oynamak zevkti. En iyi dileklerimle.” ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, başkent ekibiyle bu sezon 17 lig maçına çıktı.