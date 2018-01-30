ÖSO birlikleri araçlarla Kilis'ten Suriye'ye geçti

Üzerinde doçka ve uçaksavarların da bulunduğu 20 araçlık konvoyla ÖSO
mensupları, öğle saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak, Kilis'ten Suriye
sınırına geçti.
TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ VURULDU
Kilis’in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı
bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG
mevzileri de sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla hedef alındı.
Ateş altına alınan mevziler, imha edilirken, yerel kaynaklar ise bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ateş altına alınan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'ten görüldü.
Erdinç Şahin