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ÖSO birlikleri araçlarla Kilis'ten Suriye'ye geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, araçlarla Kilis'ten Suriye'ye sevk edildi.

30 Ocak 2018, Salı 14:18
ÖSO birlikleri araçlarla Kilis'ten Suriye'ye geçti
Üzerinde doçka ve uçaksavarların da bulunduğu 20 araçlık konvoyla ÖSO mensupları, öğle saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak, Kilis'ten Suriye sınırına geçti.
 

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ VURULDU


Kilis’in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri de sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla hedef alındı.



Ateş altına alınan mevziler, imha edilirken, yerel kaynaklar ise bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ateş altına alınan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'ten görüldü.



 


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