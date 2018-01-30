ÖSO birlikleri araçlarla Kilis'ten Suriye'ye geçti

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ VURULDU

Erdinç Şahin

Üzerinde doçka ve uçaksavarların da bulunduğu 20 araçlık konvoylamensupları, öğle saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak,sınırına geçti.Kilis’in karşı tarafında bulunanbölgesindeki terör örgütümevzileri de sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla hedef alındı.Ateş altına alınan mevziler, imha edilirken, yerel kaynaklar ise bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ateş altına alınan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'ten görüldü.