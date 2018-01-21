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ÖSO güçlerinin kolundaki sarı bandın sırrı

Türk askeri ile birlikte Afrin sınırından 5 kilometre içeri giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin kollarındaki sarı bandın sırrı ne?

ÖSO güçlerinin kolundaki sarı bandın sırrı
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bu sabah Afrin’e geniş kapsamlı operasyon başlatmıştı. Saat 11.05 sularında Türk askeri de Suriye sınırını geçti. Türk askeri ve ÖSO Afrin toprakları içinde ilerliyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG işgalindeki Afrin'de 'Zeytin Dalı' harekatı devam ediyor.  



Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğraflarda ÖSO güçlerinin kollarında sarı bantlar olduğu görüldü. Afrin operasyonuna katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının dışarıdan sızma girişimini önlemek için kollarına sarı bant bant taktığı belirtiliyor.

Sarı bantların bir diğer nedeninin ise dost ateşini engellemek olduğu kaydediliyor. 


 

153 HEDEF VURULDU 


TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 153 PYD/PKK hedefinin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.



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