ÖSYM, 20 yılın üniversiteye giriş sınavı sorularını erişime açtı

ÖSYM'nin internet sitesinde ilk kez "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular" bölümüne yer verildi.

Merkez tarafından geçmişte üniversiteye girişte düzenlenen Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) gibi 1998 yılından itibaren yapılan sınavlara ait sorular ve cevap anahtarları erişime açılırken diğer sınavlara ait önceki soruların da açıklanmasının planlandığı öğrenildi.