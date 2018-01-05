ÖSYM 4 dilde ilk kez yapılacak e-Sınav tarihlerini açıkladı

Senim Tanay

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığıtarafından ilk kez gerçekleştirilecekvetarihleri açıklandı.ÖSYM Yönetim Kurulu'nca Arapça ve Rusça e-YDS'nin 10 Haziran 2018'de, Almanca ve Fransızca e-YDS'nin 7 Temmuz 2018'de yapılması kararlaştırıldı.