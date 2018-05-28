ÖSYM, 6 sınavın daha tüm sorularını erişime açtı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2017 yılı ve öncesine ait Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (DUS) sorulan tüm sorular ve cevap anahtarları yayımlandı