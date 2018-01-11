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ÖSYM Başkanı'ndan ALES adaylarına müjde: '1000 altı kota' kalkıyor

2018'de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nda (ALES) '1000 altı kota' uygulanmayacak ve sınav tüm illerde yapılacak. Eski uygulamada, bir ilde 1000'in altında aday varsa, o ildeki adaylar, 1000'in üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı

11 Ocak 2018, Perşembe 13:05
ÖSYM Başkanı'ndan ALES adaylarına müjde: '1000 altı kota' kalkıyor
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, temelde üç kullanım amacı bulunan ALES'in, üniversite mezunları için önemli bir sınav olduğuna işaret etti. Sınavın Türkiye'de üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci seçme ve yerleştirmelerde kullanıldığını anımsatan Özer, sonuçların ayrıca yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman gibi akademik kadrolara yapılacak atamalarda, yurt dışına burslu lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanıldığını kaydetti. 
 

'BİR İLDE 1000'İN ALTINDA ADAY VARSA BAŞKA İLDE GİRİYORLARDI'


ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, şu açıklamayı yaptı: "2017 yılında ALES sınavlarında 'bin altı kota' uygulaması nedeniyle 2017-ALES İlkbahar Sınavı'nı 64 il, 2017-ALES Sonbahar Sınavı'nı ise 59 ilde yaptık. Bir ildeki aday sayısının 1000'in altında olması durumunda bu adaylar, 1000'in üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı. ALES sınavları yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALES sınavlarında bin altı kota uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık." 
 

2018 YILINDA ALES TÜM İLLERDE YAPILACAK


Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini yineleyen Özer, "Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Amacımız, hem yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere hem de yükseköğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda çalışmak isteyen tüm gençlere yardımcı olmaktır. Bu nedenle 2018 yılında, ALES'i tüm illerde yapacağız." bilgisini paylaştı.

AA
 


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