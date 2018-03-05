Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

ÖSYM'den flaş ALES kararı (e-ALES sınav tarihleri)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki defa yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) ilaveten yılda iki defa da e-ALES yapılma kararı alındığını belirtti. e-ALES sınav tarihleri 1 Temmuz 2018 ve 30 Eylül 2018 olarak açıkladı

05 Mart 2018, Pazartesi 14:33
ÖSYM'den flaş ALES kararı (e-ALES sınav tarihleri)
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak 2018’den itibaren elektronik sınav kapasitesini ve sınav çeşitliliğini artırmayı hedefledikleri belirtti. Şu ana kadar e-Sınav merkezlerinde sadece yabancı dil sınavlarını yapabildiklerini anlatan Prof.Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:

"ÖSYM olarak 2018 yılından itibaren İngilizcenin yanında Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için yılda yapılan 2 sınava ilave olarak ilk defa yılda bir kez de elektronik sınav yapma kararı almıştık. YÖK’ün yeni kararıyla e-Sınav merkezlerimizde 2018 yılında e-ALES sınavları da yapabileceğiz. Böylece yılda iki defa yaptığımız ALES sınavına ilaveten iki defa da e-ALES sınavı yapacağız. Desteklerinden dolayı YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a şükranlarımı sunuyorum."

ALES 81 İLDE YAPILACAK

Prof.Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak daha önce de 2018 yılında yapılacak ALES sınavlarında ‘1000 altı kota’ uygulamasının kaldırıldığını ve ALES sınavlarını 81 ilde yapma kararı aldığını açıkladıklarını söyledi.

Yeni uygulamayla bu imkâna ilave olarak adaylara yılda iki defa da e-ALES sınav hizmeti sunulmuş olacağının altını çizen Prof.Dr. Mahmut Özer, "ALES, üniversite mezunları için oldukça önemli bir sınav. ALES'in temelde üç kullanım amacı var. Birincisi, Türkiye'de üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla kullanılıyor. İkincisi, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman gibi akademik kadrolara yapılacak atamalarda kullanılıyor. Üçüncüsü, yurtdışına burslu lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılıyor" dedi.

İŞTE E-ALES SINAV TARİHLERİ

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Mahmut Özer, 2018 yılında yapılacak e-ALES sınav tarihlerini 1 Temmuz 2018 ve 30 Eylül 2018 olarak açıkladı.


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