ÖSYM'den 'KPSS başvuru ücreti' açıklaması

e-YDS SINAVLARI DA ÖABT KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLECEK

Can Hakman

olduğunu belirterek, burayabildirdi.Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPSS lisans başvurularının bugünden itibaren alınmaya başlandığını anımsatarak, bunun 21 Mayıs'a kadar süreceğini 6 Haziran'ın ise geç başvuru günü olarak belirlendiğini ifade etti.Tüm adaylar için zorunlu olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Testi'nin 22 Temmuz'da sabah oturumunda yapılacağını anlatan Özer, Eğitim Bilimleri Testi'nin aynı gün öğleden sonra oturumunda, Alan Bilgisi Testlerinin 28-29 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ise 5 Ağustos'ta uygulanacağını aktardı.Prof. Dr. Mahmut Özer, KPSS başvurularına ilişkin, "KPSS, ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlar arasında en büyük katılımın olduğu bir sınav. Sınav başvuru ücretlerinde 2017 yılına göre bir değişiklik yapmadık." dedi.Buna göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarına başvuru ücreti 60'ar lira, alan bilgisi sınavlarına başvuru ücreti ise 40'ar lira olacak.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, ÖABT kapsamında alan sınavı yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda öğretmen atamalarında, 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar Dönemi ve e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSS puan türü kullanılacağını belirterek, "Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından elektronik olarak uygulanacak Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça e-YDS sonuçları da ÖABT kapsamında değerlendirilebilecek." dedi.