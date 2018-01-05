ÖSYM'den TUS'a yönelik önlem

Senim Tanay

Toplantıda'nın (TUS) niteliğini artırma, karşılaşılan sorunlara çözüm üretme ve özellikle soru iptal davaları nedeniyle geciken sonuç açıklama süreçlerini iyileştirmeye yönelik önlemler ele alındı.ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Mahmut Özer, kurum olarak yaptıkları sınavların kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti. Bu konuda kendi iç süreçlerini sürekli iyileştirdikleri gibi paydaşların da görüş ve önerilerine göre revizyonlar yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Mahmut Özer, "Bu bağlamda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyeleri ile masaya yatırdık. Tüm süreç ve iyileştirme yapılacak alanlar detaylı bir şekilde tartışıldı. Bu görüşmelerimiz diğer paydaşlarımızla da devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.Prof.Dr. Mahmut Özer, toplantıda TUS sınavlarında e-Sınav yapabilme imkanı, itiraz edilen sorular, soru iptal davaları, geciken sonuç açıklama süreçlerinin detaylı bir şekilde tartışıldığını ve alınabilecek önlemlerin de müzakere edildiğin belirtti.