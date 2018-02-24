Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına '15 dakika' uyarısı

ÖSYM, TUS ve STS adaylarına yarın yapılacak sınavların başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına giriş yapmaları gerektiği uyarısında bulundu

ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına '15 dakika' uyarısı
ÖSYM, yarın yapılacak 2018-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1’inci Dönem ile 2018-Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 1’inci Dönem oturumlarına girecek adayların binalara alınma işleminin, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce tamamlanacağı uyarısı yapıldı.

ÖSYM’nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre 2018-TUS 1’inci Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 1’inci Aşama saat 10.15’te başlayacak.Adayların sınav binalarına alınma işlemleri, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2018-TUS 1’inci Dönem Klinik Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2’nci Aşama ise saat 14.45’te başlayacak. Adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

 


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