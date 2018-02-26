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ÖSYM, DGS'yi masaya yatırdı: Rapor mart ayında açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında düzenlenen toplantıda, hazırlığı süren 2017-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili değerlendirme raporu ve sınava yönelik yapılabilecek iyileştirmeler konusu ele alındı

26 Şubat 2018, Pazartesi 09:31
ÖSYM, DGS'yi masaya yatırdı: Rapor mart ayında açıklanacak
ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısı, Atılım Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mahmut Özer, sınavlara yönelik analizleri içeren değerlendirme raporları yayımlamaya 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu ile başladıklarını belirterek yeni oluşturulan ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu’nun sınavlara ilişkin hazırlanan raporlara büyük destek verdiğini ifade etti.

MART AYINDA PAYLAŞILACAK

Sınav değerlendirme raporlarının ikincisine DGS ile devam edeceklerini açıklayan Prof. Dr. Mahmut Özer, 2017-DGS sınavının değerlendirme raporunun hazırlık çalışmalarının sürdüğünü, raporun ilk halini bu toplantıda ele aldıklarını belirtti.

Yapılabilecek iyileştirmelerin rapor ışığında etraflıca tartışıldığını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Özer, son şekli gelecek haftalarda verilecek raporu mart ayında kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Toplantıya ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu üyeleri İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız ve ÖSYM uzmanları katıldı.

 


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