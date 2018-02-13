ÖSYM ilk sınav değerlendirme raporunu yayımladı

ÇALIŞMA GRUBUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Senim Tanay

'nin düzenlediği sınavlara yönelik analizler yapıp değerlendirme raporları yayınlayacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bu amaçla ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu kurulmuştu.Merkezin analizlerin yer aldığı ilk sınav değerlendirme raporu ALES ile başlatıldı. 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu Dr. H. Eren Suna, Hande Tanberkan Suna, Emine Eroğlu ve Doç. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu tarafından hazırlandı. Rapor, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.ÖSYM Başkanı Özer, Değerlendirme Raporu'nun sunuş bölümünde şu ifadelere yer verdi:ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu'nda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız rapora görüş, eleştiri ve önerileri ile katkı sundu.