Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

ÖSYM ilk sınav değerlendirme raporunu yayımladı

ÖSYM tarafından ALES'e ilişkin analizlerin yer aldığı ilk sınav değerlendirme raporu yayımlandı

ÖSYM ilk sınav değerlendirme raporunu yayımladı
ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara yönelik analizler yapıp değerlendirme raporları yayınlayacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bu amaçla ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu kurulmuştu.

Merkezin analizlerin yer aldığı ilk sınav değerlendirme raporu ALES ile başlatıldı. 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu Dr. H. Eren Suna, Hande Tanberkan Suna, Emine Eroğlu ve Doç. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu tarafından hazırlandı. Rapor, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

ÖSYM Başkanı Özer, Değerlendirme Raporu'nun sunuş bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki benzer sınav merkezleri yaptıkları sınavlarla ilgili analizler ve raporlar yayınlamasına rağmen ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara yönelik analiz ve raporları yayınlamadığı görülmektedir. Bu durumu önemli bir eksiklik olarak görmekteyiz. Bu analiz ve değerlendirmeler, sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkan vereceği gibi sınavları isteyen kurum, kuruluş ve politika yapıcılar için de yol gösterici olacaktır. Bu nedenle, 2018 yılından itibaren yaptığımız sınavlara yönelik analiz ve değerlendirmeler yapıp, bu raporları ilgili kurumlara sunma ve kamuoyuna açıklama kararı aldık. İlk çalışma olarak 2017-ALES Sonbahar Sınavı'nı ele aldık. Bundan sonra DGS, TUS, YDS ve diğer sınavların analiz ve değerlendirmelerini tamamlayıp ilgili kurum ve kamuoyu ile paylaşacağız."

ÇALIŞMA GRUBUNDA KİMLER YER ALIYOR?

ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu'nda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız rapora görüş, eleştiri ve önerileri ile katkı sundu.


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