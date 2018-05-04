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ÖSYM üniversite sınavı önlemlerini masaya yatırdı

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Mahmut Özer başkanlığında düzenlenen ÖSYM Koordinatörler Toplantısı’nda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi alınacak önlemler masaya yatırıldı.

04 Mayıs 2018, Cuma 10:28
ÖSYM üniversite sınavı önlemlerini masaya yatırdı
Toplantıda, ÖSYM’nin İstanbul’da yaptığı sınavlarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Süreçlerin iyileştirilmesi ile ilgili önerilerin ele alındığı toplantıda özellikle YKS öncesi alınacak önlemler konuşuldu.

İstanbul’da düzenlenen toplantıya; ÖSYM İstanbul Genel Koordinatörü Prof.Dr. Nail Yılmaz, Genel Koordinatör Yardımcısı Dr.Öğr. Üyesi Akif Pamuk ve bölge koordinatörleri Prof.Dr. Ahmet Cihan, Prof.Dr. Sadrettin Pençe, Dr.Öğr.Üyesi Serdar Bilgi, Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Baykal, Prof.Dr. Abdullah Okumuş, Dr.Öğr.Üyesi Eyüp Bağcı, Prof.Dr. İsmail Kızılırmak, Prof.Dr. Ahmet Kemal Bayram, Prof.Dr. Mehmet Bilgin de katıldı.


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