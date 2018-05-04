ÖSYM üniversite sınavı önlemlerini masaya yatırdı

Senim Tanay

Toplantıda,’nin İstanbul’da yaptığı sınavlarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Süreçlerin iyileştirilmesi ile ilgili önerilerin ele alındığı toplantıda özellikleöncesi alınacak önlemler konuşuldu.İstanbul’da düzenlenen toplantıya; ÖSYM İstanbul Genel Koordinatörü Prof.Dr. Nail Yılmaz, Genel Koordinatör Yardımcısı Dr.Öğr. Üyesi Akif Pamuk ve bölge koordinatörleri Prof.Dr. Ahmet Cihan, Prof.Dr. Sadrettin Pençe, Dr.Öğr.Üyesi Serdar Bilgi, Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Baykal, Prof.Dr. Abdullah Okumuş, Dr.Öğr.Üyesi Eyüp Bağcı, Prof.Dr. İsmail Kızılırmak, Prof.Dr. Ahmet Kemal Bayram, Prof.Dr. Mehmet Bilgin de katıldı.