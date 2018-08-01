ÖSYM YKS kontenjan kılavuzunu açıkladı
ÖSYM tarafından, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
YKS sonuçları açıklandı ve bir hafta içinde üniversite tercihleri başlayacak. Tercihlerini yapmaya hazırlanan öğrenciler YKS kılavuzunu büyük merakla bekliyordu ve ÖSYM’den YKS tercih kılavuzu yayınlandı.
ÖSYM’DEN YKS KILAVUZU AÇIKLAMASI
Adaylar, "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.
YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor.
'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalı.
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