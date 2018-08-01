ÖSYM YKS kontenjan kılavuzunu açıkladı

YKS sonuçları açıklandı ve bir hafta içinde üniversite tercihleri başlayacak. Tercihlerini yapmaya hazırlanan öğrenciler YKS kılavuzunu büyük merakla bekliyordu ve ÖSYM’den YKS tercih kılavuzu yayınlandı.

ÖSYM’DEN YKS KILAVUZU AÇIKLAMASI

Adaylar, "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor.

'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalı.

Bu haberi de okudular YKS tercih kılavuzu yayımlandı! Kontenjan ve programlar listesi



