Sınav memnuniyetini ölçmek amacıyla anket kararı alan ÖSYM, ilk anketi 2018-TUS İlkbahar sınavına giren adaylarla yaptı.

Anketler, sınavda başarı sağlayarak bir uzmanlık alanına yerleşenler ve sınavda başarı elde edemeyen adaylarla yapıldı.

İŞTE MEMNUNİYET ORANI

Gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre ÖSYM başvuru merkezi hizmetleri ile ilgili memnuniyet oranı yüzde 98, 2018-TUS İlkbahar kılavuzunun yeterli ve açıklayıcı olması ile ilgili memnuniyet oranı ise yüzde 94 olarak belirlendi.

Adayların sınav binası ve sınav salonunun uygunluğundan memnuniyet oranı ise yüzde 95 oldu. Sınav salonu görevlilerinin tutumundan memnuniyet oranının yüzde 95 olarak tespit edildiği anketlerde, sınav sonuçlarının zamanında açıklanmasından dolayı da memnuniyet oranı yüzde 90 oldu.

'İYİLEŞTİRMELER YAPACAĞIZ'

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Mahmut Özer daha önce ÖSYM Çağrı Merkezi'nden hizmet alan adaylara yönelik genel memnuniyet anketleri yaptıklarını, sonuçlarını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Yeni bir uygulamayı daha gerçekleştirdiklerini anlatan Prof.Dr. Mahmut Özer şunları kaydetti:

"Yıl içerisinde yapmış olduğumuz tüm sınavların her biri için sınava giren adaylara yönelik memnuniyet anketi uygulamasını başlattık. İlk anket için 2018-TUS İlkbahar sınavını seçtik. Sınav takvimimizdeki sıraya göre bu uygulamayı tüm sınavlarımız için tekrarlayacağız. Adaylarımızdan, sahadan aldığımız geri bildirimlerle süreçlerimizi sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeler yapmayı hedefliyoruz."

AA