Ötanazi kararı alan bilim adamı David Goodall ölmeden önce son kez konuştu



ÖTANAZİ KARARINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Can Hakman

Yaşam standartlarının kötüleştiği’ gerekçesiyle bu ay içinde İsviçre’de kendi yaşamına son vermek istediğini açıklayan’nın en yaşlı bilim insanı 104 yaşındaki’ın bu kararı ötanazinin yasadışı olduğu’da tartışmalara neden olmuştu.104 yaşındaki Ekolojist, yaşanan tartışmaların üzerine’ninkentinde dün ötanazi savunucularıyla bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bugün için planlanan ötanazi prosedürüne ilişki detayları bilmediğini belirten Goodall, işleminin iğneyle yapılacağını ve bu esnada bazı aile üyelerinin de kendisiyle birlikte olacağını açıkladı. “Uygun zaman geldiğinde, ölmeyi seçmek serbest olmalı” diyen Goodall’ın basın açıklamasında giydiği ve üzerinde ‘Utanç verici yaşlanma’ yazılı kazağı dikkat çekti.Ötanazi kararına ilişkin, “Son 6 yıldır görme yetim, son bir iki yıl içerisinde de yeteneklerim düşüş gösterdi, artık hayata daha fazla devam etmek istemiyorum ve sona erdirme şansım olduğu için mutluyum” diyen Goodall’ın kendisine sorulan soruları duymakta zorlandığı görüldü. Bunun üzerine bazı sorular mikrofonla tekrar edildi ve Goodall soruları net bir şekilde cevaplayabildi.Son anlarında dinlemek için herhangi bir müzik seçip seçmediği sorulduğunda ise bunun hakkında pek düşünmediğini belirten Goodall, “Eğer bir şey seçeceksem bu Beethoven’ın 9. Senfoni’sinin final bölümü olurdu” dedi.