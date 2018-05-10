Ötanazi kararı alan bilim adamı David Goodall ölmeden önce son kez konuştu

Aldığı ötanazi kararıyla tartışma yaratan 104 yaşındaki Avusturalyalı bilim insanı David Goodall'ın planlanan ötanazi işlemi bugün gerçekleştirildi. Son cümlesi ise 'Ne için bekliyoruz ki' oldu.

Ötanazi kararı alan bilim adamı David Goodall ölmeden önce son kez konuştu
Yaşam standartlarının kötüleştiği’ gerekçesiyle bu ay içinde İsviçre’de kendi yaşamına son vermek istediğini açıklayan Avustralya’nın en yaşlı bilim insanı 104 yaşındaki David Goodall’ın bu kararı ötanazinin yasadışı olduğu Avustralya’da tartışmalara neden olmuştu.

104 yaşındaki Ekolojist, yaşanan tartışmaların üzerine İsviçre’nin Basel kentinde dün  ötanazi savunucularıyla bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bugün için planlanan ötanazi prosedürüne ilişki detayları bilmediğini belirten Goodall, işleminin iğneyle yapılacağını ve bu esnada bazı aile üyelerinin de kendisiyle birlikte olacağını açıkladı. “Uygun zaman geldiğinde, ölmeyi seçmek serbest olmalı” diyen Goodall’ın basın açıklamasında giydiği ve üzerinde ‘Utanç verici yaşlanma’ yazılı kazağı dikkat çekti.


ÖTANAZİ KARARINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI


Ötanazi kararına ilişkin, “Son 6 yıldır görme yetim, son bir iki yıl içerisinde de yeteneklerim düşüş gösterdi, artık hayata daha fazla devam etmek istemiyorum ve sona erdirme şansım olduğu için mutluyum” diyen Goodall’ın kendisine sorulan soruları duymakta zorlandığı görüldü. Bunun üzerine bazı sorular mikrofonla tekrar edildi ve Goodall soruları net bir şekilde cevaplayabildi.

Son anlarında dinlemek için herhangi bir müzik seçip seçmediği sorulduğunda ise bunun hakkında pek düşünmediğini belirten Goodall, “Eğer bir şey seçeceksem bu Beethoven’ın 9. Senfoni’sinin final bölümü olurdu” dedi. 


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