Otelin hamamında yangın çıktı

Olay saat 23.30 sıralarında, Körfez Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

DUMANLAR TÜM BİNAYI KAPLADI

Otelin hamamında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar bütün binayı kapladı.

Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de otelden çıkan ve nefes alma güçlüğü çekenlere müdahalede bulundu.

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında aralarında otel sahibi Hamit Akıncı’nın da bulunduğu 10 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



