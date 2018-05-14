'YALZINIM' DEMİŞTİ

Bu sözler sosyal medya üzerinden Romanya’daki sevgilisi Otilia’ya ulaştı. Seksi şarkıcı ‘Instastory’de Sinan Akçıl’ın kendisini kandırdığını ima etti, kızgınlığını da açıkça dile getirdi.

‘ACIMI PAYLAŞTIM'

İşte Otilia’nın, Sinan Akçıl hakkındaki açıklamaları: “Baştan beri beni yanıltmana rağmen neden ‘Seni seviyorum’ dedin? Neden her şeyin yolunda olduğunu söyledin? Öyle hissetmiyorsan neden kalbimi aşk kelimeleriyle doldurdun? Bu ilişki için her şeyi yaptım. Ama sen beni günden güne öldürmek için her şeyi yaptın. Kendimi tanıyamayan bir kadın oldum. Bunları neden mi yazıyorum? Acılarımı paylaşmak ve tüm kadınlara onların aşkını hak etmeyen erkekleri asla seçmemelerini söylemek istedim.”