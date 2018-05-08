Otizm ve Down Sendromlu çocuklar 18 Mayıs'ta ünlülerle buluşuyor

İYİLİK MELEKLERİ DERNEĞİ NEDİR?

Serap Belovacıklı

Otizm ve Down Sendromlu çocuklar 18 Mayıs'ta ünlülerle basket maçında buluşacak. İyilik Melekleri Derneği'nin düzenlediği müsabakada otistik ve down sendromlu çocuklar için farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Müsabakaya, Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu Ralli şampiyonları ile birlikte bilinen genç isimlerden Mert Yazıcıoğlu, Metin Yıldız, Burak Dakak, Ümit Erdim ve bir çok ismin katılması bekleniyor. 18 Mayıs 2018 Cuma günü İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek etkinliğe Avcılar Belediyesi destek veriyor.İyilik Melekleri Derneği Başkanı Nilay Çeteci, "Çocuklarımıza destek ve onların gelişimine, eğitimlerine katkı sağlamak istediğimiz bu günde bu oluşumun içinde olmanızı, sağlayacağınız en ufak bir katkıyı heyecanla beklemekteyiz. İkram, ulaşım, sahaya olacak çocukların ödüllendirilmesi gibi konularda destek bekliyoruz" şeklinde konuşuyor.Dernek kendisini şöyle tanımlıyor:Çocuklar için yapılmayacak şey yoktur burada. Eğitim alanında burs verir, okullar da atölye çalışmaları yapar. Bunların hepsini kendi elleriyle imal eder. Ustaya para çıkmaz bu dernekte. 2014 ten bu yana resmiyetini kazanmış, Türkiye genelinde 32 atölye, 120 burslu çocuk, yılda en az 5 bin çocuğun genel ihtiyaçlarını üstlenmiştir.Hastanede yatan, durumu kritik, sadece maddi yetersizliklerden kaynaklı, çocuklarını kaybetme riski olan aileleri araştırıp, onların ellerinden tutar, çocukları kendi çocuğu gibi yıllar sürerse de bırakmayan bir yapısı vardır.Her yıl değişik bir projeyle ortaya çıkar. Sadece Çocuklar Girebilir, Yeni Yılda Hediyesiz Çocuk Kalmasın, Sen iyi ol Yeter, Benden Bir Gün, Bayram da Çocuk Olmak, Soma Maden Şehitleri Anısına Yaşam Atölyeleri gibi programları vardır.Geçen yıl düzenlenen yardım gecesinde “YURTLARDAN SESLER GALA GECESİ “ olarak ortaya çıkmış olup, kurumda yaşayan çocuklarımıza moral ve özgüven aşılayarak, 7 okulun restorasyon desteğini sağlamıştır.