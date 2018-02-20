Otizme kan testiyle teşhis!

OTİZMDE KAN ŞEKERİ DE YÜKSELİYOR

ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DOĞRULANMASI GEREKİYOR

Can Hakman

Otizmin belirtileri geniş bir yelpazeye yayılıyor. Özellikle erken safhada teşhis edilmesi hem güç hem de kesinlik taşımıyor.İngiltere'de bilim insanları, otizmin erken teşhisinin yolunu açacak bir kan ve idrar testi geliştirdi.Warwick Üniveritesi araştırmacıları, otizm teşhisi konulmuş 38 çocuktan kan ve idrar örnekleri aldı. Örnekler, otizmli olmayan 31 çocuğunkiyle karşılaştırıldı.Yapay zeka algoritma tekniklerinin kullanıldığı araştırmada, otizmli çocukların kan ve idrar testlerinde kimyasal farklılıklar gözlendi.Kan plazmasındaki proteinler incelendiğinde otizmli çocukların ditirozin seviyesinin yüksek olduğu görüldü. Otizmli çocuklarda protein ve yağlardaki şeker oranı da yüksek.Araştırmanın bundan sonraki aşamasında aynı çalışma farklı çocuklar üzerinde tekrarlanacak. Aynı sonuçlara ulaşılırsa araştırma doğrulanmış olacak.Uzmanlar, bu sayede otizmin çok daha erken yaşta tespit edilebileceğini umuyor. Böylece tedaviye daha erken başlanacak. NTV