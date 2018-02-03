Otları yakarken, şalvarı tutuşan yaşlı adam öldü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, evinin bahçesindeki zararlı otları temizlemek için ateş yakan 75 yaşındaki Ömer Yanardöner, şalvarının tutuşması sonucu yanarak öldü

Otları yakarken, şalvarı tutuşan yaşlı adam öldü
Yaşlılığa bağlı olarak yürümekte zorluk çeken 6 çocuk babası Ömer Yanardöner, evinin bahçesindeki zararlı otları temizlemek için, birden fazla noktada ateş yaktı.

Ateşten sıçrayan kıvılcım, gözleri de iyi görmeyen Yanardöner’in şalvarını tutuşturdu.

DEREYE GİRMEK İSTERKEN DÜŞTÜ


Bahçesinin birkaç metre ilerisinde akan dereye gitmek isteyen Ömer Yanardöner, düşünce olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından bulunan Ömer Yanardöner’in cesedi, Gaziantep Adlı Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Köklü Mahallesi’nde toprağa verildi.



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