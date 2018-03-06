Otobanda 165 kilometre boyunca ters istikamette gitti

Yunanistan
’ın başkenti Atina
otobanında bir sürücü, dün sabah saat 07.00 sularında otoban gişelerinde durmadı. Sürücü polis aracı takip etmeye başlayınca ttarafından takip edilmeye başlanınca ters istikamete girdi.
165 KİLOMETRE BOYUNCA DEVAM ETTİ
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen sürücü, otobanda 165 kilometre boyunca ters istikamette yola devam etti.
POLİS 1 BUÇUK SAAT UĞRAŞTI
Polis, 49 yaşındaki sürücüyü durdurmak için 1 buçuk saat uğraştı. İki polis aracına çarparak yoluna devam eden sürücüyü polis ekipleri, 165 kilometre sonra yolu araçlarla kapatarak durdurabildi. Araçlara çarparak duran sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Aile yakınları, 49 yaşındaki sürücünün, akli dengesinde sorunlar olduğunu belirtti.
İHA
Nazlı Erdol