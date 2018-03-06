Otobanda 165 kilometre boyunca ters istikamette gitti

165 KİLOMETRE BOYUNCA DEVAM ETTİ

POLİS 1 BUÇUK SAAT UĞRAŞTI

Nazlı Erdol

’ın başkentiotobanında bir sürücü, dün sabah saat 07.00 sularında otoban gişelerinde durmadı. Sürücü polis aracı takip etmeye başlayınca ttarafından takip edilmeye başlanınca ters istikamete girdi.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen sürücü, otobanda 165 kilometre boyunca ters istikamette yola devam etti.Polis, 49 yaşındaki sürücüyü durdurmak için 1 buçuk saat uğraştı. İki polis aracına çarparak yoluna devam eden sürücüyü polis ekipleri, 165 kilometre sonra yolu araçlarla kapatarak durdurabildi. Araçlara çarparak duran sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.Aile yakınları, 49 yaşındaki sürücünün, akli dengesinde sorunlar olduğunu belirtti.