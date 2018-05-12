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Otobüs kaçıran çocuklar yine başında: Bu sefer de minibüsü çaldılar

Ümraniye'de 2 ay önce park halindeki özel halk otobüsünü kaçıran 4 çocuktan 2'si, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak bu kez minibüs çaldı

12 Mayıs 2018, Cumartesi 11:33
Otobüs kaçıran çocuklar yine başında: Bu sefer de minibüsü çaldılar
Ümraniye İçerenköy'de park halindeyken önceki gün çalınan minibüsün bulunması için polis çalışma başlattı. Çalışma sonucu minibüs, park halinde bulundu. Aracın içinde ise M.Y (13), R.K. (11), E.S. (13) uyurken yakalandı. Çocuklar gözaltına alınarak Ümraniye Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.



M.Y. ve E.S.'nin 2 ay önce Ümraniye'de park halindeyken otobüsü kaçıran 4 çocuktan 2'si oldukları belirlendi. M.Y. ve E.S.'nin bu sefer yanlarına R.K.'yi de alarak park halindeki minibüsü çaldıkları öğrenildi.



Çocukların, minibüs içinde uyuyarak sabahladığı belirtilirken bir ara minibüsten çıkarak yakıt bulmak için etrafta gezmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. 

Ramazan EĞRİ /İSTANBUL-DHA

 


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