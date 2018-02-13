Otobüs şoföründen şehit annesine büyük terbiyesizlik



VALİLİK HAREKETE GEÇTİ



GÖZALTINA ALINDI

İdil Janet Demiray

Olay, kent merkezinde yolcu otobüsünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şehit annesi, ücretsiz kartıyla halk otobüsüne bindi. Otobüs şoförü Eren G. şehit annesinin ücretsiz kartla otobüse bindirmek istemedi ve 2,5 lira otobüsü ücretini istedi. Ancak şehit annesi ücreti vermedi.Daha sonra G. şehit annesine hakaret etmeye başladı.Şehit annesi, “ Sen askerliğini yaptın mı, biz bu vatana şehit verdik” demesi üzerine şoför Eren G.” Vermiş olabilirsin, bu otobüs mazot yakıyor, devletin Allah belasını versin” dedi.Otobüs de bulunan güvenlik kamerası görüntüsü sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki topladı. Şehit annesi ile otobüs şoförü arasında geçen konuşma ise şöyle:Sen askerliğini yaptın mı?Yaptım teyze. Niye YapmayayımBiz de vatana şehit verdikG.: Vermiş olabilirsin. Ben vergimi veriyor muyum? Veriyorum. Devlet sana bu hakkı vermişse bana da parasını vermek zorunda. Bu özel halk otobüsü, devlet otobüsü değil. Mazot yakıyor.Şehit annesine yapılan bu küstahlığın sosyal medyaya yansımasının ardından Adana Valiliği harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüyü inceleyip, otobüs şoförünü tespit etti. Otobüs şoförü Eren G., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Ayrıca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eren G.’nin kullanmış olduğu halk otobüsünde yaptığı incelemede eksikler tespit ettiği ve buna istinaden idari para cezası uyguladığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı bildirildi.Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.