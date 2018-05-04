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Otobüs terminalinde asker uğurlama yoğunluğu

İstanbul'da askere giden gençleri uğurlamak için şehirler arası otobüs terminaline akın edenler, yoğunluğa yol açtı. Davul ve zurna eşliğinde eğlenerek otobüslere bindirilen 98/2 tertip askerler, acemi birliklerine katılmak üzere yola çıktı

Otobüs terminalinde asker uğurlama yoğunluğu
Samandıra Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde birliklerine teslim olmak için yola çıkan 98/2 tertip askerleri ı uğurlamak için yakınları, terminale akın etti. Terminale bulunan askerler için davul- zurnalar eşliğinde eğlence düzenlenirken asker adayları aile, dost ve yakınlarıyla hüzünle vedalaştı.

Birliğine teslim olmak için yolan çıkan asker "Askerliğim Amasya'ya çıktı. Biraz heyecanlıyım. Hiç bilmediğim bir yere gidiyorum. Yeni maceralar yaşayacağım. Bir sene gidip geleceğiz. Annem ve Babam hep buradalar. Otobüsü bekliyoruz" dedi

Asker uğurlamasına gelen bir anne ise, "Çok mutluyum gururluyum. Biraz üzgünüz ama Rabbim cümlesini saklasın, korusun. Allah'a emanet ediyoruz yavrularımızı." diye konuştu.

DHA


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