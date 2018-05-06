Otobüsle çarpışan otomobildeki anne-oğul öldü

Antalya'nın Aksu ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü ile otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada Turhan Avşar yaralanırken, eşi Ayşe ve oğlu Harun Avşar yaşamını yitirdi

Otobüsle çarpışan otomobildeki anne-oğul öldü
Kaza, sabah saatlerinde, Antalya- Isparta yolunun Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Kuşçu yönetimindeki 35 PK 784 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü ile Turhan Avşar'ın kullandığı 32 E 6001 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlara, Cavit Onur yönetimindeki 34 ABJ 993 plakalı minibüs çarptı. Kazada Turhan Avşar yaralanırken, otomobilde sıkışan eşi Ayşe ile oğlu Harun Avşar yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Onur ile 2 yolcu da yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Turhan Avşar ile minibüs şoförü Cavit Onur ve 2 yolcu, sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA


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