Otobüste kokain ve ecstasy ile yakalandı Konya’ya yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapan Sabri Ö. (64) polis tarafından yakalandı. Valizinde yapılan aramada ise 150 gram kokain ve 25 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.