Otobüste, yolcunun poşetinden tarihi eser çıktı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Güzelyurt Mahallesi Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan Y.Z.’nin yanındaki poşette yapılan aramada, 122 sikke ile 3 yüzük ele geçirildi.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT

Y.Z., gözaltına alınırken, tarihi ser olarak değerlendirilen sikke ve yüzükler Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü’ne gönderildi. Burada yapılan ön incelemede sikkelerin Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlendi.

Y.Z.’nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.



